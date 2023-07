Rotativa guvernamentala isi face primele efecte si in teritoriu, in conditiile in care ministrii din Cabinetul Ciolacu incearca sa-si construiasca echipe cu care sa puna in aplicare planul de guvernare.Astfel, prin decizia ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, de astazi, noul inspector sef al Inspectoratului Teritorial de Munca Timis este Ileana Mogosanu, ... citeste toata stirea