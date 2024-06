"Ilie la primarie" (P)

Ilie Sirbu, candidat AUR pentru functia de primar al Timisoarei, banatean autentic, serios, grav, dar si cu umor fin, a crescut in sondaje in doar cateva saptamani, ajungand pe un loc important pe scala evaluarilor sociologice.ZdV: Domnule Ilie Sirbu, ce planuri aveti pentru Timisoara, in cazul in care veti fi primar?I.S. : Imi doresc sa ma implic in corelarea factorilor ce ar putea sustine cu adevarat sportul in Timisoara: sport in comunitate, sport in scoala, sport de performanta. Avem ... citește toată știrea