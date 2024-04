Ilie Sarbu, candidat AUR pentru Primaria Timisoara: "Alegeti libertatea in locul ipocriziei si imposturii!

Ilie Sarbu, candidat AUR pentru Primaria Timisoara, indeamna cetatenii sa aleaga libertatea in locul ipocriziei si imposturii, in data de 9 iunie 2024.Sarbu aminteste ca ne aflam intr-o perioada de precampanie electorala, in care toti politicienii din partidele cu radacini comuniste se jura ca nu sunt catelusul cu parul cret."Sa nu-i credeti! Ei v-au furat libertatea in numele unor organisme mondiale si europene care s-au imbogatit din necazul si bolile noastre. O Libertate Sfanta pentru ... citește toată știrea