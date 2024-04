Ilie Vasile Sarbu, candidat AUR la Primaria Timisoara: "In Timisoara si in Banat nu au fost etnii, doar banateni!"

"In Timisoara si in Banat nu au fost etnii, doar banateni!", spune Ilie Vasile Sarbu, candidat AUR la Primaria Timisoara.El a mai explicat ca, rasfoind metaforic paginile de istorie, observam ca "au fost secole in care, noi, cei din Banat, am impartasit aceleasi valori spirituale si materiale, am fost vecini de case, de strazi, ne-am bucurat si ne-am intristat impreuna.Am suferit cand granitele ne-au despartit. Pentru ca, suntem in Banat, locul unde termenul de natiune sau etnie este foarte ... citește toată știrea