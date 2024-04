Ilie-Vasile Sirbu: "Timisoara cu bune si mai putin bune"

Ilie-Vasile Sirbu, candidatul AUR la functia de primar al Timisoarei, face o succinta radiografie a orasului, "cu bun si mai putin bune"."Timisoara se afla la intersectia marilor drumuri europene. Ne ajuta autostrada in relatia cu Vestul, ne ajuta pozitia de poarta de intrare si iesire in relatia nationala. Ne ajuta si mixul multicultural, faptul ca populatia este, in mare masura, vorbitoare a mai multor limbi straine. Ne incurca insa punctele slabe ale noastre, faptul ca nu putem fi uniti si ... citește toată știrea