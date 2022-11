Ilie Vlaicu, la Palatul Victoria

La Palatul Victoria, a fost convocata cea de a doua reuniune, in format decizional, a Grupului de lucru interministerial pentru asigurarea abordarii integrate a finantarilor pentru sectorul apa-canal si monitorizarea indeplinirii conditiilor specifice solicitate de COM in contextul cauzei 2018/2109.Reuniunea a fost prezidata de catre Roxana Minzatu, secretar de stat in cadrul aparatului de lucru al prim-ministrului si coordonator al Grupului de Lucru Interminsterial, fiind prezenti ... citeste toata stirea