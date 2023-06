Politistii il cauta in continuare pe ucigasul celor doi batrani din Timisoara.Doi bunici, de 75 si 78 de ani, care locuiesc in centrul orasului Timisoara, intr-un imobil din Piata Esepes Voda, chiar langa Tribunalul Timis si care marti seara vorbeau la telefon cu nepotul lor din Germania, au auzit zgomote in apartament si i-au spus nepotului ca cineva ar fi intrat peste ei, apoi convorbirea telefonica s-a intrerupt.Nepotul l-a sunat imediat pe verisorul lui, care locuieste in Timisoara, iar ... citeste toata stirea