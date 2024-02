Imagini de groaza pe o sosea din vestul tarii. Doua TIR-uri s-au ciocnit frontal. Unul dintre soferi a murit in drum spre spital

Imagini de groaza, in aceasta dimineata, in judetul Bihor. Un sofer a murit, iar un altul a fost transportat de urgenta la spital, dupa ce TIR-urile pe care le conduceau s-au ciocnit violent. Nenorocirea s-a produs pe DN 1, in localitatea Tinaud.Un sofer de 52 de ani nu a vazut o insula de calmare a traficului amplasata intre cele doua benzi de circulatie si a intrat direct intr-un alt tir care era condus de un sofer de 40 de ani. Ambii soferi au ramas incarcerati. Mai multe echipaje au ... citește toată știrea