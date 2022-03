Imagini din apartamentele distruse de incendiul de la mansarda unui bloc din Timisoara. Marturiile proprietarilor. Video

TIMISOARA. Nu a mai ramas nimic, in urma incendiului care a izbucnit duminica dimineata la mansarda unui bloc din Complexul Studentesc din Timisoara.Au mai ramas in picioare doar peretii, in rest toata agoniseala celor care locuiau acolo s-a facut scrum."Apartamentul este complet distrus, a ars tot, tot mobilierul, nu mai e absolut nimic", povesteste unul dintre proprietari.Barbatul a mai povestit ca avea un chirias in locuinta, iar acesta a observat "flacari albastre" la tabloul electric ... citeste toata stirea