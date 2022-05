Un caz mai mult decat socant s-a petrecut astazi, la orele amiezii, in cartierul Micalaca. Un barbat si-a dat foc, in jurul orei 12:40, in plina strada, pe calea Radnei.Pe camerele de supraveghere din zona se poate vedea cum barbatul in cauza s-a oprit in dreptul liniilor de tramvai, si-a scos o bricheta si efectiv si-a dat foc hainei de pe el, a facut ... citeste toata stirea