Runda cu numarul 15 din campionatul din cadrul Diviziei D Timis s-a derulat in data de 4 noiembrie.Dupa victoria categorica de pe teren propriu, in fata Belintului, CSM Lugoj s-a deplasat la Liebling, loc unde in sezonul trecut echipa gazda invingea si taia aripile de promovare ale lugojenilor.Acum, situatia s-a schimbat, iar CSM s-a intors victorioasa, scor 1-0, unicul gol fiind marcat de Alex Maier in minutul 19, dupa ce, cu 10 minute inainte, Dorin Marmaneanu a ratat o lovitura de la 11