"Imi doresc o baza olimpica pentru canotajul timisorean". Interviu cu Ilie Sirbu, candidat AUR la Primaria Timisoara

ZdV : Domnule Ilie Sirbu, sunteti unul dintre candidatii pentru functia de primar al Timisoarei. Pentru cei care nu va cunosc, ce ati spune despre dumneavoastra?I.S. : Mai intai, sunt banatean, de pe valea Almajului, am crescut cu povestile si legendele de pe Valea Nerei, de la izvoare pana la coborare, cunosc Banatul, mai ales pe cel montan, am citit de mic copil si am invatat sa cunosc si sa stiu ce inseamna valorile autentice ale locurilor ce m-au format. Am urmat cursurile Facultatii de ... citește toată știrea