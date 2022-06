"Imi place sa impartasesc studentilor din experienta mea"

Interviu cu conf. univ. dr. Carmen Neamtu, medic Chirurgie Generala 1 la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad si sef lucrari la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad.Medicii aradeni din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad au fost in prima linie de lupta in pandemie. Cadre didactice in cadrul Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad, acestia au fost spijiniti de studentii universitatii, atat in Unitatea de Primiri Urgente, cat ... citeste toata stirea