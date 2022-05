Impact devastator intre un microbuz si o masina, pe soseaua Timisoara - Arad. Oameni incarcerati. A intervenit elicopterul SMURD

Grav accident pe drumul national Timisoara - Arad. Trei oameni au fost raniti, dupa ce un microbuz si un autoturism s-au izbit violent in dreptul localitatii Sagu din judetul Arad.In microbuzul de transport persoane se afla doar soferul, iar in masina soferul si un pasager. Cele trei victime au ramas incarcerate."Pe DN 69 Timisoara-Arad, la iesire din localitatea Sagu, judetul Arad, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un microbuz de transport persoane, in care se afla doar ... citeste toata stirea