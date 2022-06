Impact violent langa Timisoara, dupa ce o soferita a intrat pe contrasens

TIMISOARA. Accident grav, vineri dimineata, langa Timisoara. Doua femei au fost ranite dupa ce una dintre ele, care era la volan, a patruns cu masina pe contrasens si s-a izbit de un autocamion.Accidentul s-a petrecut chiar in fata Primariei Dumbravita. Cele doua femei aflate in autoturism au fost preluate de ambulante si transportate la spital pentru ingrijiri si investigatii."O femeie, in varsta de 48 de ani, a condus un autoturism pe strada Petofi Sandor din localitatea Dumbravita, dinspre ... citeste toata stirea