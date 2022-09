Implicare pentru normalitate! Grupuri sanitare noi si moderne, cu sprijinul Autoliv, la Scoala Gimnaziala Nr. 4

Elevii Scolii Gimnaziale Nr. 4 vor incepe noul an scolar in conditii mult mai bune.Pe perioada vacantei, la unitatea de invatamant au fost amenajate grupuri sanitare noi si moderne, cu sprijinul financiar al multinationalei Autoliv. De acum, copiii nu vor mai fi nevoiti sa isi piarda intreaga pauza, deseori in conditii meteo nefavorabile, asteptandu-si randul la toaleta din curtea scolii.Spre folosul micilor elevi, intr-unul dintre corpurile de cladire ale scolii s-au construit doua grupuri ... citeste toata stirea