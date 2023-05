Micii elevii ai claselor primare I si a IV-a de la Scoala Gimnaziala Gavojdia au fost implicati in numeroase proiecte eTwinning, care i-au ajutat pe acestia sa isi indeplineasca obiective importante in ceea ce priveste studiul si dezvoltarea de noi abilitati.Programul eTwinning ofera personalului didactic din scolile tarilor europene o platforma de comunicare si promoveaza colaborarea scolara in Europa prin intermediul tehnologiilor comunicarii si informatiei. Prin urmare, fiecare scoala ... citeste toata stirea