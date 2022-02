Implicare! Voluntarii din Asociatia Acasa in Banat restaureaza 30 de case la Farasesti

Asociatia Acasa in Banat organizeaza pentru al patrulea an consecutiv proiectul "Color the Village", un adevarat festival al faptelor bune in care, timp de trei zile, voluntarii zugravesc fatadele a 30 de case dintr-un sat banatean.Pentru acest an, satul ales pentru desfasurarea evenimentului este Farasesti, comuna Pietroasa, in zona de munte a judetului Timis. Satul se remarca prin numarul mare de case batranesti care s-au pastrat, multe dintre ele construite din lemn, cu o arhitectura ... citeste toata stirea