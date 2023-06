Asociatia pentru cultura, educatie si tineret "Vasile Goldis" Arad, din cadrul Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad, in calitate de beneficiar, anunta finalizarea proiectului "Implicarea generatiei Z in tratamentul precoce al patologiilor nasului, gatului si urechilor" - contract de finantare nerambursabila numarul 2020/12.04.2023, din cadrul programului "Proiecte de tineret, invatamant si recreative 2023" Sesiunea I al Centrului Municipal de Cultura Arad, derulat in perioada ... citeste toata stirea