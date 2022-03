Important pentru toti soferii! Cum faci sa primesti si cum trebuie sa platesti despagubirea in caz ca faci accident cu o masina inmatriculata in Ucraina

Un numar semnificativ de masini inmatriculate in Ucraina intra zilnic in Romania, in contextul razboiului pe care Rusia l-a declansat in tara vecina. Va prezentam mai jos un ghid care va invata ce trebuie sa faceti in caz ca intrati in coliziune cu unul dintre aceste vehicule.Vehiculele inmatriculate in Ucraina care intra pe teritoriul Romaniei trebuie sa detina obligatoriu, daca au intrat legal, ori asigurare RCA ori o asigurare de frontiera a carei functionalitate este practic aceeasi ca a ... citeste toata stirea