Importanta inaugurare in economia regionala

Divizia de constructii a grupului Maxagro, cunoscuta si sub numele de Compania Drumuri si Poduri Banat, a inaugurat ieri cea de-a treia statie de asfalt din portofoliu. Situata langa Timisoara, in comuna Sanandrei, investitia reprezentata de statia de asfalt face din Drumuri si Poduri Banat cel mai mare furnizor al acestui produs din regiune, ajungand astfel in total la o productie de peste 700 tone de asfalt pe ora."Inainte de toate, am dori sa adresam sincere multumiri tuturor celor care au ... citește toată știrea