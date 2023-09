Un barbat din Arad a fost injunghiat in gat, cu o surubelnita, in aceasta dupa-masa, in parcarea unui supermarket din zona 300, din cartierul Micalaca.Agresorul - un barbat din Fantanele - este sotul femeii care insotea victima. Barbatul credea ca sotia il insala, asa ca ar fi urmarit-o. Femeia a ajuns in parcarea supermarketului din cartierul Micalaca, fiind vazuta de sotul ei alaturi de un barbat.Agresorul a folosit pistolul pe care il avea asupra sa, potrivit informatiilor noastre, si ... citeste toata stirea