In 10 mai - trei momente de cotitura in istoria Romaniei

La 10 mai 1866, Carol I isi incepea domnia; in 1877, se proclama independenta tarii; iar in 1881, Romania era proclamata regat. Zi de sarbatoare nationala! "Suntem independenti, suntem natiune de sine statatoare", rasuna ecoul cuvintelor lui Mihail Kogalniceanu, un strigat ce a ramas piatra de temelie a suveranitatii noastre.A fost un drum lung, cu lupte politice si diplomatice, pentru a ne elibera de sub suzeranitatea otomana. Dar istoria nu se opreste aici, iar Timisoara poarta amprenta