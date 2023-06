In cadrul campaniei "Bataia nu e rupta din rai", initiata in 2005 de catre Organizatia "Salvati Copiii" Romania, a fost propus Parlamentului Romaniei proiectul de lege privind instituirea zilei de 5 iunie ca Zi impotriva Violentei asupra Copilului in Romania.Legea a fost votata de catre ambele camere ale Parlamentului, fiind ulterior promulgata prin decretul nr. 1452 din 28 decembrie 2006.Violenta asupra copiilor poate fi intalnita, din pacate, pretutindeni: violenta fizica, neglijarea, ... citeste toata stirea