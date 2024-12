In administratie, pana in ultima clipa! Consilierii locali din Boldur, convocati in sedinta ordinara pe ultima suta de metri a anului

In penultima zi din anul 2024, alesii locali ai comunei Boldur s-au intrunit in ultima sedinta ordinara.Pe ordinea de zi au fost patru proiecte de hotarari.Primul punct a facut referire la aprobarea taxelor si impozitelor pentru anul 2025. Edilii au decis ca acestea sa ramana neschimbate, doar sa se indexeze cu rata inflatiei de 10,4%.La al doilea de pe lista s-a solicitat completarea Registrului Agricol numai in format electronic incepand cu anul viitor.Al treilea proiect prevedea ... citește toată știrea