In anul scolar 2023-2024, in unitatile de invatamant din Timis, scolarii si prescolarii vor primi lapte, mere si biscuiti in cadrul programului guvernamental "laptele si cornul", care reprezinta un sprijin in combaterea abandonului scolar.Prof. Sorin Ionescu, subprefectul de Timis, a discutat cu reprezentanti ai institutiilor de control din judet, in cadrul comisiei formate in acest sens, pentru a asigura o buna punere in aplicare a programului pe raza judetului Timis"Sa ne asiguram si de ... citeste toata stirea