SC Partana SRL, cu sediul in comuna Parta nr. 282, din judetul Timis, societate aflata in subordonarea Primariei Parta, ii atentioneaza pe cetatenii din localitate ca, incepand cu luna septembrie 2023, se factureze catre utilizatorii din comuna - persoane fizice si juridice care detin racorduri functionale de canalizare - contravaloarea serviciilor aferente canalizarii si epurarii apei menajere preluate in statia de epurare din Parta.Ciprian Onofrei, administratorul SC Partana SRL, a explicat ... citeste toata stirea