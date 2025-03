In Banat, azi e Ziua Sarpelui. Dusman sau paznic al casei?

In Banat, cand ziua de 17 martie se strecoara in calendare, un fior nevazut trece prin case. Se spune ca e Ziua Sarpelui - ziua in care taratoarele ies din pamant, dupa luni de hibernare, ne spun reprezentantii Muzeului National al Banatului."Oamenii isi privesc pragurile cu alta atentie, asculta tacerea si, pe inserat, cea mai batrana femeie a casei *bate fierul*. Nu pentru a-l indoi, nu pentru a-l modela, ci pentru a pastra randuiala lucrurilor, asa cum a fost lasata din vechime. Sau poate ... citește toată știrea