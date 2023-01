In cadrul maternitatii Bega Timisoara - slujba de pomenire de un an de la trecerea la cele vesnice a prof. univ. doctor Ilie Constantin

In cadrul maternitatii Bega Timisoara, in amfiteatrul "Prof.Dr. Ilie Constantin", a avut loc, joi 26 ianuarie, slujba de pomenire de un an de la trecerea la cele vesnice a prof. univ. doctor Ilie Constantin.Este cel care in 1994, introduce in Romania, ca disciplinA pediatricA distinctA NEONATOLOGIA, creand zeci de specialisti. Gratie eforturilor lui, Timisoara are din 2003 un compartiment de NEONATOLOGIE renovat, modern, cu terapie intensivA, sector ... citeste toata stirea