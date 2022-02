In Caras Severin: 200 de parastase, in 200 de cimitire. Sprijin umanitar in valoare de 1.500.000 de lei

La fiecare inceput de an, Eparhia Banatului de Munte convoaca Adunarea Eparhiala, evenimentul reprezentand atat un moment de bilant, cat si de planificare a noilor proiecte pentru anul in curs. Cu acest scop, membrii forului deliberativ al Eparhiei Banatului Montan s-au intrunit sambata, 5 februarie, sub presedintia Preasfintitului parinte Episcop Lucian, pentru a analiza activitatea desfasurata de toate sectoarele Episcopiei Caransebesului in anul 2021 si pentru a creiona proiectele ce se ... citeste toata stirea