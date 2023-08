Locuitorii din Zona Tipografilor, strazile Bucuresti - Tapia, aflau in luna mai a acestui an ca in cartierul lor vor avea loc, din nou, lucrari care implica sapat, noroi si alte bunatati specifice. Deranjul ar fi trebuit sa dureze, teoretic, trei saptamani, daca ar fi sa ne luam dupa afisul de la momentul respectiv, cu sigla Primariei Timisoara la loc de cinste: "In perioada 22.05.2023 - 15.06.2023 in zona se vor executa lucrari de constructii (sapaturi, spargeri de asfalt, refaceri etc.), in ... citeste toata stirea