Cateva ore ne mai despart de editia din anul 2023 a CODRU Festival. Portile se vor deschide vineri, incepand cu ora 16:00. Urmeaza trei zile de poveste cu muzica si arta in natura, intr-un an special pentru Timisoara si intreaga tara.Pe cele sase scene amenajate in mijlocul naturii vor urca zeci de artisti cu renume international. Fiecare scena are un decor specific inspirat din povestea CODRU si este dedicata unui anumit gen muzical.SUB SOARE este scena principala a festivalului. Vineri, ... citeste toata stirea