La Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Sociologie si Psihologie a organizat in cursul zilei de ieri un curs altfel: "In cautarea demnitatii" - sustinut de cunoscutul sociolog Gelu Duminica, impreuna cu faimosul taraf condus de Marian Batanasi (Mexicanu).Evenimentul a inceput prin a oferi o perspectiva istorica a identitatii culturale rome, pornind de la perioada de robie, deportare si eliberare, pana in prezent. Pe langa aceasta trecere in revista a istoriei, s-au adus in ... citeste toata stirea