In contextul in care Timisoara este Capitala Europeana Culturala 2023, Mensave, Politehnica Timisoara si Druckeria inaugureaza primul defibrilator automat extern din centrul orasului, in Piata Victoria.Acest defibrilator este menit sa salveze vietile cetatenilor si vizitatorilor orasului, dat fiind ca ne aflam in anul TM2021.Proiectul este sponsorizat 100% de catre MENSAVE (companie locala ce ofera cursuri de prim ... citeste toata stirea