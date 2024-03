In doua luni si jumatate s-au incasat peste 30% din taxele si impozitele locale

Lugojenii sunt constiinciosi si in acest an! Cu doua saptamani inaintea expirarii perioadei de aplicare a bonificatiei de 10%, peste o treime din sumele datorate taxelor si impozitelor locale au intrat deja in visteria Pimariei.Valoarea taxelor si impozitelor de plata pe anul in curs, achitate pana la data de 11 martie, a fost de aproximativ 32% din sumele totale de plata."In caseria Primariei Lugoj au fost incasate sume in valoare de 5.968.593 lei, 60% din totalul platilor efectuate. Aceste ... citește toată știrea