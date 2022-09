In joc de glezne! PSD Lugoj redeschide programul de audiente cu cetatenii

Social democratii lugojeni se lauda ca in fiecare zi vor avea intalniri cu cetateniiChiar daca pana la alegerile locale din 2024 mai este timp sufiecient, formatiunile politice lugojene incep sa testeze masa de votanti, primul pas fiind reluarea intalnirilor cu cetatenii sub forma unor audiente zilnice.Primul pas a fost facut de filiala locala a Partidului Social Democrat, care a anuntat un program complex de audiente, in care sunt angrenati consilierii locali, judeteni dar si conducerea ... citeste toata stirea