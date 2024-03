In loc de flori de 8 Martie, a primit un dosar penal. O femeie a fost retinuta, dupa ce a fost prinsa de politisti de doua ori la volan desi avea permisul suspendat

O femeie in varsta de 37 de ani a fost prinsa de politisti de doua ori in aceeasi zi, la volanul unei masini, desi avea permisul de conducere suspendat."La data de 08 martie a.c., in jurul orei 07:30, politistii Biroului Ordine Publica Lugoj, au oprit pentru control pe strada Timisorii din municipiul Lugoj, un autoturism condus de catre o femeie in varsta de 37 de ani. In urma verificarilor efectuate de catre politisti in bazele de date a rezultat faptul ca acesta figura avand permisul de ... citește toată știrea