In Muntii Esarcu, fata in fata cu natura. Proiectul Ranger Junior a mai incheiat un sezon

Asociatia Altitudine Filiala Banat a desfasurat in perioada aprilie - septembrie 2024 proiectul Ranger Junior in Situl Natura 2000 Muntii Esarcu. Editia din acest an s-a adresat elevilor din Timisoara si de la scolile partenere din vecinatatea Muntilor Esarcu: Liceul Tehnologic "Sf. Dimitrie" Teregova, Scoala Gimnaziala Armenis, Scoala Gimnaziala Zavoi, Scoala Gimnaziala Maru si Scoala Gimnaziala Gheorghe Fratila din Glimboca.In cadrul atelierelor despre pasari si serpi organizate cu biologi ... citește toată știrea