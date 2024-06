In Parcul Central va fi ca-n Codru? Ar putea urma pierderi ireversibile

Pentru cea de-a patra editie a Codru Festival au fost deja anuntate cateva nume importante care vor participa: Calum Scott, Editors, Faithless, Patrice, Wilkinson, Vama, Erika Isac, Oscar si Puya. Acestia vor urca pe scenele festivalului in perioada 30 august - 1 septembrie. Anul acesta, dupa cum au relatat organizatorii, CODRU isi schimba locatia si vine mai aproape de inimile spectatorilor, in sensul ca va fi prima editie ce se va desfasura in Parcul Central din Timisoara. Aceiasi ... citește toată știrea