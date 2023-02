In Pasajul Michelangelo, apa tasneste din pereti ca la robinet

Intr-un pasaj subteran din Timisoara, facut in mare parte cu bani europeni, tasneste apa, ca la robinet. Desi ape abia opt ani, structura de beton e plina de infiltratii.Inaugurat in 2015, cu un cvartet si multe oficialitati, chiar de ziua de nastere a fostului primar, Nicolae Robu, Pasajul Michelangelo din Timisoara era vazut ca o realizare mareata. Lucrarile au durat trei ani si au costat peste zece milioane de euro. Pasajul are o lungime de 455 de metri, din care partea acoperita ... citeste toata stirea