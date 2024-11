In Piata Operei au inceput pregatirile pentru Targul de Craciun. Horia Brenciu va canta la deschidere

Desi deschiderea oficiala a Targului de Craciun de la Timisoara va avea loc in 30 noiembrie, de Sfantul Andrei, in Piata Victoriei e agitatie de cateva zile. Mai intai a fost instalat un stalp foarte inalt, apoi a venit randul boltei cu luminite, probabil aceeasi de anii trecuti. Timisorenii se pot astepta, cel mai probabil, tot la un brad din plastic, in ton cu spiritul ecologist cu care ne-a obisnuit conducerea administrativa a urbei. Vor fi si peste 90 de casute cu gogosi si colaci, dar si ... citește toată știrea