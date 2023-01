In plin val de infectii respiratorii, Ministerul Sanatatii anunta lista medicamentelor pentru tratarea gripei si virozelor

Potrivit Institutului National de Sanatate Publica (INSP), in perioada 19 - 25 decembrie 2022, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute a fost de 140. 688, in crestere fata de saptamana anterioara, cand au fost putin peste 100.000 de cazuri. Cele mai multe au fost confirmate in Bucuresti, Sibiu, Cluj si Ilfov, gripa A fiind responsabila de o mare parte dintre cazuri.Antiviralul Tamiflu, util in tratarea cazurilor de gripa, se gaseste insa cu greu in farmacii, motiv pentru care ... citeste toata stirea