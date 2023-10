Mai sunt doar cateva luni pana cand la Timisoara va fi deschisa noua maternitate aflate in constructie langa Spitalul Judetean Timisoara. In prezent se fac ultimele finisaje, urmeaza instalarea mobilierului si a aparaturii medicale, dupa care mutarea pacientilor si a personalului medical.Lucrarile la Maternitatea pe care Consiliul Judetean Timis a ridicat-o, in cadrul unei finantari prin programul transfrontalier Romania - Ungaria se apropie de final. Termenul oficial de finalizare este in ... citeste toata stirea