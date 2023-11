Medicul Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, a atras atentia asupra pericolului BPOC (Boala Pulmonara Obstructiva Cronica), o boala care se manifesta in principal la persoanele fumatoare. Potrivit medicului, numai anul acesta in Romania s-au internat 43.000 de pacienti care, in 2-3 ani, pot deceda din cauza maladiei."BPOC este o boala in care cam 70 la suta din etiologie este datorata fumatului. Restul de o treime, 20-30 la suta sunt datorate ... citeste toata stirea