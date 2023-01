In scolile din Timis se produce o infractiune la mai putin de doua zile. 30 de fapte cu violenta sau furturi, in 51 de zile de scoala

Prefectul de Timis, Mihai Ritivoiu, a atras atentia, luni, ca in mediul scolar din judet are loc o infractiune la mai putin de doua zile. In cele 51 de zile din semestrul al patrulea al anului trecut au fost inregistrate 30 de infractiuni precum loviri, violenta, furturi."O infractiune la mai putin de doua zile in mediul scolar din Timis. Trimestrul al patrulea al anului trecut a avut 51 de zile de scoala. Raportat la acestea, numarul de 30 de infractiuni din mediul scolar este ingrijorator ... citeste toata stirea