In sfarsit! Contract semnat pentru refacerea "pasarelei indragostitilor"

Primaria Timisoara a anuntat semnarea contractului pentru proiectarea tehnica si executia lucrarilor de refacere a Pasarelei Indragostitilor. Pasarela situata in Parcul Copiilor va fi complet demolata si inlocuita cu un pod pietonal si velo modern, mai larg, care va include rampe de acces pentru persoanele cu mobilitate redusa, iluminat arhitectural si spatii verzi.Pasarela a fost inchisa in aprilie 2023, iar licitatia a fost lansata abia in luna mai 2024. Intre timp, oamenii au folosit, ... citește toată știrea