In sprijinul nevoiasilor! Campania "Astazi tu daruiesti!" continua la Lugoj

Tinerii membri ai cluburilor Rotaract si Interact din Lugoj indeamna si in acest an lugojenii inimosi sa ia parte la editia de Craciun a indragitei campanii "Astazi tu daruiesti!".Devenita traditie, actiunea are loc inaintea Sarbatorilor de Craciun si Paste, oamenii cu suflet mare fiind invitati sa se alature initiativei, reusind astfel sa aduca bucurie si speranta in sufletele semenilor mai putini norocosi.Campania se va desfasura in perioada 19 - 21 decembrie, voluntarii celor doua cluburi ... citeste toata stirea