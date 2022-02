In Timis, 2 elevi bolnavi de COVID19 sunt spitalizati. In total, 1.630 sunt infectati

In Timis, miercuri, 2 februarie, 2 elevi bolnavi de COVID19 sunt spitalizati. In total, 1.630 elevi au iesit pozitivi, infectati cu SARS-COVI2, simptomatici testati RT-PCR, in perioada 23 ianuarie - 1 februarie 2022 (fata de 846 raportati in urma cu o saptamana).Numarul personalului scolar (cadre didactice, personal auxiliar si nedidactic) a fost de 405 (fata de 208 persoane raportate saptamana trecuta.La testarea din 31 ianuarie, 19 teste au iesit pozitive. Pentru toate se asteapta ... citeste toata stirea