In Timis, 200 de copii zilnic sunt confirmati cu COVID. Spitalul Victor Babes Timisoara a crescut numarul de paturi

Cresterea numarului de copii infectati cu SARS-CoV 2, in ultimele zile, determina o reorganizare a paturilor in spital. Astfel, se extinde zona rosie destinata Pediatriei - a informat Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Doctor Victor Babes Timisoara, joi 27 ianuarie 2022.Incepand de vineri, sunt alocate inca 5 paturi pentru copiii COVID 19 pozitiv care necesita internare in spital. Prin aceasta reorganizare, in unitatea sanitara vor fi disponibile, in total, 10 paturi pentru ... citeste toata stirea