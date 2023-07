Inspectoratul Scolar Judetean Timis anunta ca proba scrisa din cadrul examenului national pentru definitivare in invatamant se desfasoara in data de 19 iulie 2023, incepand cu ora 9,00.Accesul candidatilor in centrul de examen organizat la Colegiul "C.D.LogaE Timisoara, situat pe bv. C.D.Loga nr.37, se face in intervalul 7,30 - 8,00, pe baza actului de identitate valabil - buletin de identitate/carte de identitate/carte de identitate provizorie, pasaport sau, in mod exceptional, pe baza ... citeste toata stirea